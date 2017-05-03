Казахстанка с короткой фамилией не смогла пройти регистрацию на сайте ЕРЦ
3 мая 2017, 17:11
Компьютер требовал как минимум три буквы.
Жительница Астаны Ольга Ан не смогла пройти регистрацию на сайте Единого расчетного центра (ЕРЦ). Женщина не смогла занести в базу оператора коммунальных платежей свои данные, так как у нее оказалась слишком короткая фамилия: компьютер требовал как минимум три буквы в этом поле.
"Я считаю, это дискриминация со стороны #ЕРЦ", — пишет в Facebook Ольга, с иронией отмечая, что "надо было фамилию мужа брать из трех букв".
Представитель ЕРЦ в комментариях отметил, что такая проблема устранена. Другие пользователи отмечают, что в ЕРЦ не учли того факта, что в Казахстане живут корейцы, среди которых встречаются фамилии, состоящие даже из одной буквы.
"На самом деле это всего лишь техническая ошибка, которая была допущена разработчиками нашего сайта без какого-либо умысла. Ранее также была выявлена ошибка в поле ИИН, когда можно было указать любую комбинацию из 12 цифр, чем некоторые и пользовались. Хотя в формировании ИИН заложен определенный алгоритм. Мы внесли изменение и теперь "от фонаря" нельзя написать любой ИИН, не зная алгоритма его формирования. Век живи — век учись", — отметил Асет Беглиев, заместитель генерального директора ЕРЦ.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Public Domain
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