В Актау ищут хозяина для собаки, которую замуровали в канале теплотрассы

Животное провело в заключении без еды и воды почти трое суток.

Волонтёры ищут хозяина для собаки, которая три дня провела в замурованном канале теплотрассы в парке «Акбота». Животное вызволили из заточения 2 мая. Собака, по словам защитников животных, нуждается в лечении и заботе , передает газета "Лада"





Собаку освободили из-под плит , закрывающих теплотрассу, вечером 2 мая. В замурованном канале животное провело три дня. Доступ к теплотрассе в парке «Акбота» закрыли перед первомайскими праздниками. О том, что в канале замурована собака, сообщила пенсионерка, которая подкармливала бездомного пса.





- Пришёл мужчина и стал закапывать. Мы плакали, просили не делать этого. Мы эту собаку кормили. Матрац ей сшили, она там всю зиму провела. Мужчина сказал, что ничего не может поделать, велел акимат. Закопали на глазах у народа и всё, - рассказала Раиса Серкова, жительница Актау.





Городские власти сочли отверстие в земле небезопасным для отдыхающих. О том, что в канале теплотрассы уже год живет собака, чиновники, по их словам, не знали.





- Перед праздниками было дано задание, в канун массовых мероприятий. Здесь могли быть дети и так далее, и чтобы никто не мог получить какое-то повреждение во время массовых мероприятий, было дано задание пока закрыть этот люк, - сказал Кайрат Акыбаев, руководитель Актауского городского отдела строительства.





Животное провело в заключении без еды и воды почти трое суток. По словам волонтеров, пес находится в плохом состоянии. Собаке требуется лечение, ей надо делать прививки. Защитники животных утверждают: у собаки тяжёлая психологическая травма. И просят горожан помочь найти ей хозяина и кров. Пока собаку взял к себе житель Актау, который пообещал вылечить ее и передать на попечение хорошему человеку.





Если Вы решите забрать собаку себе и стать её другом, обращайтесь к Ольге Бахтеевой, волонтёру, по телефону: 8 775 224 28 19.







