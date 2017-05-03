В Казахстане на социальную поддержку ветеранов ВОВ выделено более 1 млрд тенге

Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с местными исполнительными органами принимаются активные меры социальной поддержки ветеранов Великой отечественной войны (далее - ВОВ).

С начала текущего года в Казахстане из средств местных бюджетов и за счет спонсорской помощи на меры социальной поддержки ветеранов ВОВ был направлен 1 млрд. 97 млн. тенге (из местного бюджета - 971,3 млн. тенге, спонсорские средства - 125,7 млн. тенге).

По состоянию на 3 мая оказана единовременная материальная помощь 39,1 тыс. на сумму 838,2 млн. тенге; 8,2 тыс. ветеранам оплачены коммунальные услуги на сумму 205,9 млн. тенге; 52 ветерана обеспечены топливом на сумму 821,3 тыс. тенге; 56,2 тыс. ветеранов обеспечены льготными лекарственными средствами на сумму 296,4 млн. тенге; 476 ветеранам сделали зубное протезирование на сумму 11,8 млн. тенге; 5,8 тыс. ветеранов были обеспечены льготным проездом на пассажирском транспорте внутригородского и внутриобластного сообщения на сумму 30,6 млн. тенге; 4,9 тыс. ветеранов подписаны на периодическую печать на сумму 16,1 млн. тенге.

Свыше 6,7 тыс. ветеранов получили другие виды помощи (услуги социального такси, парикмахерских, бань, установка кабельного телевидения и др.) на сумму 226,5 млн. тенге.

Ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат.

По состоянию на 1 января 2017 года средний совокупный размер получаемых социальных выплат составил для участников ВОВ - 114 655 тенге; инвалидов ВОВ - 118 499 тенге; лиц, приравненных к участникам ВОВ - 109 176 тенге; лиц, приравненных к инвалидам ВОВ - 81 798 тенге; лиц, трудившихся в тылу в годы ВОВ - 71 637 тенге.

Медицинская помощь ветеранам ВОВ оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, как на республиканском, так и региональном уровнях.

На сегодня в республике стационарная медицинская помощь ветеранам оказывается в 2-х специализированных республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов ВОВ (в гг. Астана и Алматы), в специализированных отделениях в областных и городских больницах, в которых предусмотрены специальные сервисные палаты.

Кроме того, в рамках Единой национальной системы здравоохранения по принципу свободного выбора ветераны ВОВ получают высокоспециализированную медицинскую помощь в любой республиканской медицинской организации.

Создаются условия для реабилитации ветеранов ВОВ в дневных стационарах и стационарах на дому, в т.ч. для одиноких и нетранспортабельных лиц.

На сегодняшний день 850 ветеранов проживает в медико-социальных учреждениях стационарного типа, 349 ветеранов получили услуги в медико-социальных учреждениях полустационарного типа, санаторно-курортным лечением обеспечены 877 ветеранов.

Технические вспомогательные (компенсаторные), обязательные гигиенические средства согласно индивидуальной программе реабилитации были представлены 86 ветеранам на сумму 30,2 млн. тенге.

Организациями надомного обслуживания государственной и негосударственной форм собственности социальные услуги оказаны 8 503 одиноким и одиноко проживающим ветеранам, в том числе 70 инвалидам ВОВ, 199 участникам ВОВ, 21 лицу, приравненным к инвалидам ВОВ, 146 лицам, приравненным к участникам ВОВ, 137 вдовам воинов, погибших военнослужащих в ВОВ, 5 875 труженикам тыла, 2 055 другим ветеранам.

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в ВОВ местными исполнительными органами подготовлены планы мероприятий по оказанию мер поддержки ветеранам и их чествованию, в рамках которых предусмотрено проведение порядка 400 мероприятий по всей стране.

На сегодняшний день в республике проживает 2 776 участников и инвалидов ВОВ, 157 679 тружеников тыла, 194 граждан, работавших в период блокады в городе Ленинграде, 487 бывших несовершеннолетние узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 7 806 жен умерших инвалидов ВОВ, 80 не вступивших в повторный брак супругов военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время ВОВ, 778 других категорий граждан, внесших вклад в Победу.