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Звезда галактики Андромеда будет носить имя Димаша - китайские фанаты

3 мая 2017, 17:18

Фанаты намерены устроить сюрприз, подарив данную звезду Димашу.

Звезда галактики Андромеда будет носить имя Димаша Кудайбергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом сообщила китайская группа фанатов «Сестры Димаша» (@迪玛希姐姐站_DimashSister) на своей страничке в социальной сети Вейбо.



В сообщении отмечается, что группа фанатов по средствам американского проекта Name A Star Live приобрела одну звезду галактики Андромеда и дала ей имя Димаш Кудайберген, внедрив ее в карту звезд. Кроме того, они включили эту звезду в список Space Service INC (SSI).



Этот список будет храниться в вечном космическом архиве SSI. Фанаты намерены устроить сюрприз, подарив данную звезду Димашу.

«Самая яркая звезда в мире для нашего любимого исполнителя Димаша», - написали фанаты.

Перевод: Серик Сабеков



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