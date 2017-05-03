Звезда галактики Андромеда будет носить имя Димаша - китайские фанаты
3 мая 2017, 17:18
Фанаты намерены устроить сюрприз, подарив данную звезду Димашу.
Звезда галактики Андромеда будет носить имя Димаша Кудайбергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом сообщила китайская группа фанатов «Сестры Димаша» (@迪玛希姐姐站_DimashSister) на своей страничке в социальной сети Вейбо.
В сообщении отмечается, что группа фанатов по средствам американского проекта Name A Star Live приобрела одну звезду галактики Андромеда и дала ей имя Димаш Кудайберген, внедрив ее в карту звезд. Кроме того, они включили эту звезду в список Space Service INC (SSI).
Этот список будет храниться в вечном космическом архиве SSI. Фанаты намерены устроить сюрприз, подарив данную звезду Димашу.
«Самая яркая звезда в мире для нашего любимого исполнителя Димаша», - написали фанаты.
Перевод: Серик Сабеков
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