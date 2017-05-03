Звезда галактики Андромеда будет носить имя Димаша - китайские фанаты

Звезда галактики Андромеда будет носить имя Димаша Кудайбергенова, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ». Об этом сообщила китайская группа фанатов «Сестры Димаша» (@迪玛希姐姐站_DimashSister) на своей страничке в социальной сети Вейбо.









В сообщении отмечается, что группа фанатов по средствам американского проекта Name A Star Live приобрела одну звезду галактики Андромеда и дала ей имя Димаш Кудайберген, внедрив ее в карту звезд. Кроме того, они включили эту звезду в список Space Service INC (SSI).









Этот список будет храниться в вечном космическом архиве SSI. Фанаты намерены устроить сюрприз, подарив данную звезду Димашу.





«Самая яркая звезда в мире для нашего любимого исполнителя Димаша», - написали фанаты.



