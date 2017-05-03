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Самолёт разбился на глазах у автомобилистов в Вашингтоне

3 мая 2017, 17:20

Несмотря на то что воздушное судно загорелось, пилот и пассажир смогли самостоятельно покинуть место аварии.

Кадры авиакатастрофы зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, стоящих на светофоре в американском штате Вашингтон, сообщает The Mirror, передает Life.ru.

Одномоторный самолёт упал, задев линии электропередачи и светофоры, после чего загорелся.

Водители авто, которые были свидетелями инцидента, сообщили, что они почувствовали жар в тот момент, когда самолёт превратился в огненный шар. Сообщается, что причиной аварии стал взрыв топливного бака воздушной машины. Пассажир и пилот спаслись и смогли самостоятельно уехать с места происшествия.


Олеся Сучилкина
Фото: Twitter

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