Самолёт разбился на глазах у автомобилистов в Вашингтоне
3 мая 2017, 17:20
Несмотря на то что воздушное судно загорелось, пилот и пассажир смогли самостоятельно покинуть место аварии.
Кадры авиакатастрофы зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, стоящих на светофоре в американском штате Вашингтон, сообщает The Mirror, передает Life.ru.
Одномоторный самолёт упал, задев линии электропередачи и светофоры, после чего загорелся.
Водители авто, которые были свидетелями инцидента, сообщили, что они почувствовали жар в тот момент, когда самолёт превратился в огненный шар. Сообщается, что причиной аварии стал взрыв топливного бака воздушной машины. Пассажир и пилот спаслись и смогли самостоятельно уехать с места происшествия.
Олеся Сучилкина
Фото: Twitter
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857083-ecf0bc45e925c77c447eb003b50ce5d9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...