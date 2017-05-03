Меркель выступила против отмены двойного гражданства в Германии

Федеральный канцлер Ангела Меркель выступила против отмены двойного гражданства в стране,

"Темой избирательной кампании, как в 1999 году, не станет двойное гражданство", — заявила Меркель, добавив, что не видит "прямой связи с итогами референдума" в Турции и возможными изменениями немецкого миграционного законодательства, в то время как "вопрос о гражданстве имеет центральное значение для хорошей интеграции в Германии".





Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции.





Референдум состоялся 16 апреля, по предварительным данным, с небольшим перевесом победу одержали сторонники перехода к президентской республике. В частности, в ФРГ более 60% принявших участие в голосовании граждан Турции проголосовали за инициативу президента Тайипа Эрдогана.