В США дебютировал первый плагин-гибридный пикап

Американская компания Workhorse Group Inc. представила на выставке Advanced Clean Transportation Expo в Калифорнии подзаряжаемый гибридный пикап W-15. Пока это лишь прототип, но уже в 2018 году он будет запущен в серийное производство.





Главная новость – это, собственно, фотографии машины, поскольку все ее технические характеристики были раскрыты еще прошлой осенью. Workhorse W-15 представляет собой однотонный пикап с двойной пятиместной кабиной из композитных материалов и независимой задней подвеской. Его габариты – 5,94×2,03×1,88 метра, расстояние между осями – 3,84 метра, дорожный просвет – 229 миллиметров, тяговое усилие – 5000 фунтов (2268 кг). Полный привод реализован через установку отдельного электромотора на каждую ось. Они питаются от литий-ионных аккумуляторов Panasonic 18650, обеспечивающих до 130 км пробега только на электротяге. Для подзарядки на ходу спереди установлен увеличитель запаса хода (range extender) – маленький ДВС, не имеющий механической связи с колесами. Совокупная отдача системы – 460 л.с. До 60 миль в час (96 км/ч) пикап разгоняется за 5,5 секунд. С полным баком можно проехать 500 км.





Оснащение Workhorse W-15 включает системы автоматического торможения и предупреждения о сходе с занимаемой полосы. Производитель отмечает, что его пикап станет самым безопасным и самым экологичным на американском рынке, а низкий центр тяжести обеспечит грузовику хорошую управляемость. На данную модель поступило уже около 5 тысяч предварительных заявок от разных организаций. По предварительным данным, цены будут начинаться с $52,500.



