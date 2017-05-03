Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Новый терминал аэропорта Астаны с помпезной VIP-зоной стоит 60,3 млрд тенге

3 мая 2017, 17:28

Что касается готовности пассажирского терминала, то, по информации пресс-службы, этот показатель составляет 95%. При этом инженерная инфраструктура выполнена на 92%.

Но, как сообщили ИА «NewTimes.kz» в АО «Международный аэропорт Астана», эта сумма неокончательная.

В пресс-службе столичного аэропорта отметили, что сейчас «высчитываются дополнительные расходы, которые понадобились в ходе строительства».

«Бюджет строительства нового термина был оценен в 60,3 млрд тенге. Из них — 49 млрд из государственного бюджета, 11 млрд — долгосрочный кредит АО «Банк развития Казахстана», 300 млн — собственные средства АО «Международный аэропорт Астана», ― говорится в ответе на официальный запрос агентства.



В пресс-службе отметили, что терминал будет оснащен новейшим техническим оборудованием для досмотра пассажиров и ручной клади. В частности, отметили в компании, речь идет о томографе и рентгено-телевизионной установке, которые позволяют выявлять взрывчатые вещества.

«Оборудование не имеет аналога в Казахстане и будет приведено к стандартам использования в Европейском союзе только к 2020 году. Это говорит о том, что Астана уже в 2017 году опережает стандарты Европы на 3 года», ― заявили в компании.



Что касается готовности пассажирского терминала, то, по информации пресс-службы, этот показатель составляет 95%. При этом инженерная инфраструктура выполнена на 92%.

«Полным ходом идут отделочные работы внутри здания терминала. К середине мая планируется завершение монтажа специального оборудования, а также пусконаладка 37 лифтов и 20 эскалаторов. На перроне аэропорта полностью завершено строительство новых мест стоянки воздушных судов», ― добавили в пресс-службе.



Завершить строительство нового терминала планируется в конце мая. Работать он начнет уже в июне.

Тем временем в Сети появились фото VIP-зоны для официальных делегаций и руководителей государств. Этот полет архитектурной мысли ударил по казахстанцам так, что посыпались сомнительные комплименты в духе «цыганский дворец», «аульская средневековая мечеть», «очередной Версаль».

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...