Новый терминал аэропорта Астаны с помпезной VIP-зоной стоит 60,3 млрд тенге
3 мая 2017, 17:28
Что касается готовности пассажирского терминала, то, по информации пресс-службы, этот показатель составляет 95%. При этом инженерная инфраструктура выполнена на 92%.
Но, как сообщили ИА «NewTimes.kz» в АО «Международный аэропорт Астана», эта сумма неокончательная.
В пресс-службе столичного аэропорта отметили, что сейчас «высчитываются дополнительные расходы, которые понадобились в ходе строительства».
«Бюджет строительства нового термина был оценен в 60,3 млрд тенге. Из них — 49 млрд из государственного бюджета, 11 млрд — долгосрочный кредит АО «Банк развития Казахстана», 300 млн — собственные средства АО «Международный аэропорт Астана», ― говорится в ответе на официальный запрос агентства.
В пресс-службе отметили, что терминал будет оснащен новейшим техническим оборудованием для досмотра пассажиров и ручной клади. В частности, отметили в компании, речь идет о томографе и рентгено-телевизионной установке, которые позволяют выявлять взрывчатые вещества.
«Оборудование не имеет аналога в Казахстане и будет приведено к стандартам использования в Европейском союзе только к 2020 году. Это говорит о том, что Астана уже в 2017 году опережает стандарты Европы на 3 года», ― заявили в компании.
Что касается готовности пассажирского терминала, то, по информации пресс-службы, этот показатель составляет 95%. При этом инженерная инфраструктура выполнена на 92%.
«Полным ходом идут отделочные работы внутри здания терминала. К середине мая планируется завершение монтажа специального оборудования, а также пусконаладка 37 лифтов и 20 эскалаторов. На перроне аэропорта полностью завершено строительство новых мест стоянки воздушных судов», ― добавили в пресс-службе.
Завершить строительство нового терминала планируется в конце мая. Работать он начнет уже в июне.
Тем временем в Сети появились фото VIP-зоны для официальных делегаций и руководителей государств. Этот полет архитектурной мысли ударил по казахстанцам так, что посыпались сомнительные комплименты в духе «цыганский дворец», «аульская средневековая мечеть», «очередной Версаль».
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