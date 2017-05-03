В Астане на Триумфальной арке откроется смотровая площадка
3 мая 2017, 17:35
На смотровой площадке организована выставка — галерея современного искусства.
Смотровая площадка на Триумфальной арке "Мәңгілік Ел" в Астане начнет свою работу с 10 мая. Обзорная территория располагается на высоте 21,5 метров.
"Смотровая площадка будет работать на постоянной основе, а не только во время проведения ЭКСПО. Стоимость билетов для взрослых составит 700 тенге, для детей — в пределах 350 тенге", — сообщил руководитель управления культуры Астаны Болат Мажагулов.
В столичном акимате отметили, что на смотровой площадке организована выставка — галерея современного искусства. Триумфальная арка в столице построена по аналогу одноименного монумента в Париже. Триумфальная арка "Мәңгілік Ел" расположена на одноименной улице (ранее – улица Орынбор).
Мажагулов также рассказал, что столичный монумент "Байтерек" будет готов принять гостей 1 июня. В настоящий момент там проводятся реставрационные работы.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik
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