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В Астане на Триумфальной арке откроется смотровая площадка

3 мая 2017, 17:35

На смотровой площадке организована выставка — галерея современного искусства.

Смотровая площадка на Триумфальной арке "Мәңгілік Ел" в Астане начнет свою работу с 10 мая. Обзорная территория располагается на высоте 21,5 метров.

"Смотровая площадка будет работать на постоянной основе, а не только во время проведения ЭКСПО. Стоимость билетов для взрослых составит 700 тенге, для детей — в пределах 350 тенге", — сообщил руководитель управления культуры Астаны Болат Мажагулов.

В столичном акимате отметили, что на смотровой площадке организована выставка — галерея современного искусства. Триумфальная арка в столице построена по аналогу одноименного монумента в Париже. Триумфальная арка "Мәңгілік Ел" расположена на одноименной улице (ранее – улица Орынбор).

Мажагулов также рассказал, что столичный монумент "Байтерек" будет готов принять гостей 1 июня. В настоящий момент там проводятся реставрационные работы.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik

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