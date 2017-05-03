В Астане на Триумфальной арке откроется смотровая площадка

Смотровая площадка на Триумфальной арке "Мәңгілік Ел" в Астане начнет свою работу с 10 мая. Обзорная территория располагается на высоте 21,5 метров.





"Смотровая площадка будет работать на постоянной основе, а не только во время проведения ЭКСПО. Стоимость билетов для взрослых составит 700 тенге, для детей — в пределах 350 тенге", — сообщил руководитель управления культуры Астаны Болат Мажагулов.





В столичном акимате отметили, что на смотровой площадке организована выставка — галерея современного искусства. Триумфальная арка в столице построена по аналогу одноименного монумента в Париже. Триумфальная арка "Мәңгілік Ел" расположена на одноименной улице (ранее – улица Орынбор).





Мажагулов также рассказал, что столичный монумент "Байтерек" будет готов принять гостей 1 июня. В настоящий момент там проводятся реставрационные работы.



