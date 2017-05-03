Ставший фитнес-тренером казахстанский лыжник отказался возвращаться в спорт

Уже больше полугода прошло с тех пор, как бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира-2013, победитель и двукратный серебряный призёр Универсиады (2013, 2015), мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Марк Старостин объявил о завершении карьеры. 26-летний спортсмен решил стать фитнес-инструктором, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





По словам главного тренера по лыжным гонкам Александра Батяйкина, Старостина перестали устраивать собственные результаты, и, соответственно, заработная плата. Солидные гонорары лыжники получают, занимая призовые места на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира, Универсиады и Олимпийские игры. «Мы пытались его вернуть в спорт. Я лично с ним беседовал, этот год был бы для него успешным, потому что он уже показывал результаты, но в последний сезон у него не заладилось. Это все было основано на болезни, которую он тяжело прошел, и те результаты, которые мы планировали, они не получились. Здесь, в большей степени, я думаю, был эмоциональный период, с чем он не справился», - поделился с корреспондентом Казинформа А. Батяйкин.





Он признался, что в Федерации не могли планировать олимпийские медали, высокие места на чемпионатах мира, где-то были занижены требования, соответственно, больших денег он бы не заработал.





«И Марк решил для себя, что будет заниматься спортом в качестве фитнес-инструктора. Таких ребят, как Марк, которые добивались хороших успехов и могли бы еще расти, у нас порядка 10-12 человек. Например, призер чемпионата мира Виталий Александров, Виктория Ланчакова, Светлана Васечко. Воспитанников казахстанской школы, которые прошли через национальную молодежную сборную, охотно берут во всякие фитнес-клубы. Они очень дисциплинированные, у них есть закалка, профессиональные качества, порядок, режим», - добавил А.Батяйкин.





В настоящее время, по его словам, в сборной есть несколько перспективных спортсменов. Среди них Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Сергей Малышев.





«Виталий Пухкало два года стучался в сборную команду, в этом году уверенно в нее вошел. На взрослом чемпионате мира показал достойный результат. Это амбициозные ребята, которые хотят работать. Ваня Люфт - сенсация Универсиады в Алматы (выиграл золотую медаль в спринте), но на взрослом чемпионате мира он перестарался на первом круге, настолько здорово его пробежал, что потом уже не потянул той скорости, которую ему предложили соперники. Зато он получили прекрасный опыт, мы работаем над тем, чтобы воспитать из него хорошего спортсмена», - заключил Александр Батяйкин.

Автор: Анеля Касымова



