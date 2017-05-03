Бывшего игрока НБА ранили в перестрелке в Лос-Анджелесе

32-летний спортсмен был госпитализирован в одну из больниц штата Калифорния.

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брэндон Рой получил ранение в перестрелке в Лос-Анджелесе, став случайным свидетелем разборки преступных группировок. Об этом сообщает Bleacher Report.





Отмечается, что 32-летний спортсмен был госпитализирован в одну из больниц штата Калифорния. Он будет проходить реабилитацию в Вашингтоне. Его жизни ничего не угрожает.





Рой выступал на позиции атакующего защитника. На драфте НБА 2006 года «Миннесота Тимбервулвс» выбрал его под общим 6-м номером, но тут же обменял в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В 2007 году он был признан новичком года. Защитник провел в баскетбольной лиге шесть сезонов, после чего прекратил выступления из-за серьезных проблем с коленями. Спустя год он вернулся в спорт, но окончательно завершил карьеру после сезона-2012/13, пишет Lenta.ru





После этого Рой возглавил школьную команду в родном Сиэтле. В нынешнем сезоне его подопечные не потерпели ни одного поражения, в связи с чем он получил награду лучшего главного тренера школьной команды в США.



