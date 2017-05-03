Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации магистральных трубопроводов в Казахстане

Главной транспортной прокуратурой Казахстана выявлены многочисленные серьезные нарушения при эксплуатации магистральных трубопроводов. Об этом сообщил журналистам начальник управления Главной транспортной прокуратуры Алмас Аманов во время расширенного заседания ведомства по вопросам состояния законности при обеспечении безопасности на магистральных трубопроводах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели недавно большую проверку на объектах трубопроводного транспорта. В частности, затронули проверкой АО «КазТрансОйл» и АО «Интергаз-Центральная Азия». В рамках этой проверки выявили ряд серьезных нарушений, которые могут привести к тяжким последствиям. Мы установили, что в Казахстане состояние 9 тысяч километров магистрального трубопровода неизвестно, и неизвестен уровень их аварийности. Потому, что на этих трубопроводах не проводилась внутритрубная диагностика. А как вы знаете, внутритрубная диагностика выявляет все дефекты внутри трубопровода», - сказал А.Аманов.

По его словам, установлено также, что ряд организаций не принимает меры по выявленным на основании внутритрубной диагностики дефектам, хотя дефекты серьезные.

Выявлены также факты использования АО «КазТрансОйл» около 500 устройств с истекшим сроком службы, это оборудование отвечает за уровень давления нефти в трубе. В случае выхода такого устройства из строя возможны разрывы труб и утечки.

Как сообщил А.Аманов, особенно прокуратуру беспокоит тот факт, что часть магистральных трубопроводов проходит через населенные пункты и здесь не установлены охранные зоны для трубопроводов. Поэтому вблизи магистральных трубопроводов множество строений. В основном, это наблюдается в Атырауской, Южно-Казахстанской, Алматинской областях и в городе Алматы. Всего таких строений, в том числе жилого и социального назначения, обнаружено около 1 400.

Выявлены также факты укрытия от учета 1 924 инцидентов и 16 аварий. А.Аманов отметил, что уполномоченным органом - Комитетом промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию проводились проверки, виновные лица привлекались к административной ответственности, но фактически меры по устранению нарушений не принимались.

Кроме того, есть факты, когда уполномоченный орган согласовывал проектную документацию на магистральные трубопроводы, но в этой документации отсутствовало требование по проведению внутритрубной диагностики, и эти трубопроводы были приняты в эксплуатацию Комитетом промышленной безопасности.

По словам А.Аманова, в настоящее время по результатам проверки, проведенной прокуратурой, наказан ряд должностных лиц АО «Интергаз-Центральная Азия». Готовится акт реагирования, который будет направлен министр по инвестициям и развитию.