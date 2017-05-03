Тимур Кулибаев: Нацбанк должен занять проактивную позицию

Ставка Центральный банк России составляет 9,25 %, Национальный банк РК должен давать еще ниже. Об этом председатель Президиума НПП РК «Атамекен» заявил во время встречи с предпринимателями Жамбылской области, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт НПП РК.

По его словам, кредитно-денежная политика, которую проводит сегодня Национальный банк Республики Казахстан, влияет в целом на стабильность экономических условий. Национальный банк Казахстана, находясь в Едином экономическом пространстве с Российской Федерацией, коррелирует ставку в зависимости от Центрального банка России.

«Единственное, к чему мы призываем наш Центральный банк, быть немного активнее, даже проактивнее, - отметил Тимур Кулибаев. - Если сегодня ставка Центрального банка России составляет 9,25%, мы должны давать еще ниже, чтобы наши предприниматели имели хоть какое-то преимущество».

Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых.

Добавим, что во время встречи Тимура Кулибаева с предпринимателями области были обсуждены проблемы и перспективные направления поддержки регионального бизнеса. В частности были озвучены ключевые барьеры в регионе для бизнеса: доступ к финансовым ресурсам, проблемы со сбытом продукции, доступ к инфраструктуре и нехватка квалифицированных специалистов.

Созданное в прошлом году НПП РК «Атамекен» и акиматом Жамбылской области ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Тараз» уже выдала 34 кредита на сумму 265 млн. тенге. На сегодня у МФО имеется пул из 109 заявок на общую сумму 925 млн. тенге. С целью доступности финансовых средств для малого бизнеса на селе и стартап проектов, предлагается увеличить сумму фондирования МФО в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства до 700 млн. тенге, а также заложить на последующие годы фондирование в сумме не менее 1 млрд. тенге.