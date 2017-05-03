Аким Усть-Каменогорска уходит в отставку из-за болезни отца

Ерлан Капарович Аймукашев хочет быть рядом с отцом в тяжелое для него время.

Действующий аким областного центра Ерлан Аймукашев сегодня объявил о своем решении покинуть пост, передает корреспондент YK-news.kz.

Как пояснил Ерлан Капарович, изменения связаны с семейной ситуацией. Престарелый отец градоначальника болен, и сын решил отказаться от столь ответственной должности, чтобы быть рядом с ним. Аким Усть-Каменогорска выразил надежду, что горожане правильно поймут его решение.

Уход Ерлана Аймукашева с поста согласован с акимом ВКО Даниалом Ахметовым. Сейчас вопрос рассматривают в администрации Президента. Кто займет кресло акима города, на данный момент еще неизвестно. Пока служебные обязанности Ерлана Аймукашева временно исполняет его заместитель Арман Искаков.

Отметим, что Ерлан Аймукашев занимал пост акима Усть-Каменогорска с апреля 2016 года.