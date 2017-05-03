Перед боксерами «Astana Arlans» стоит задача выхода в финал Всемирной серии бокса – Аманбек Кульчиков

Исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков в интервью пресс-службе клуба оценил выступление боксеров «Astana Arlans» в групповой стадии Всемирной серии бокса, а также рассказал о задачах команды на плей-офф, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

- Начиная этот сезон, мы сразу заявили, что все боксеры в команде "Astana Arlans" будут казахстанские, привлекать легионеров не будем, и по необходимости будем просить помощи у национальной сборной. И этот сезон "арланы" идут очень хорошо, вышли с первого места в плей-офф. Честно говоря, я очень доволен руководством боксерского клуба, в целом атмосферой, которая царит в команде. Очень важно создавать спортсменам хорошие условия, чтобы они ни о чем не думали, а только стремились к целям, поставленным Президентским клубом. Нынешним составом команды мы довольны. Ожидаем бои четвертьфинала, которые будем принимать в Алматы. Перед плей-офф еще раз обсудим с руководством клуба состояние боксеров, их готовность и решим, будем ли приглашать представителей национальной сборной.

- Возможно, в начале сезона не все ожидали от "Astana Arlans" такое успешное выступление. Ставится ли сейчас команде задача выхода в финал?

- Задача выхода в финал ставилась еще в начале сезона. Потому что без задачи, без цели начинать сезон смысла нет. Если сказать, что финал не важен, то с каким настроем ребята будут сезон начинать? В нынешнем сезоне боксерам созданы все условия. В прошлом были проблемы, мы судились с некоторыми представителями прошлого состава, были недопонимания у них с предыдущим руководством Президентского клуба. Все эти вопросы мы, можно сказать, закрыли. Сейчас у тренерского штаба, у менеджеров, у боксеров никаких проблем нет.

Полностью интервью Аманбека Кульчикова об «Astana Arlans», а также о новостях Президентского клуба можно прочитать здесь http://presidential-club.com/news/v_etom_godu_provedenie_finala_ws

Фото с сайта Президентского клуба "Астана"