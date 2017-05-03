В 2017 году БРК планирует осуществление кредитования проектов на общую сумму 350 млрд тенге

На текущий год БРК определен портфель из 12 потенциальных проектов в рамках ГПИИР, находящихся на различных стадиях рассмотрения, общей стоимостью 759,6 млрд тенге и запрашиваемой суммой финансирования 312,6 млрд тенге в таких отраслях как машиностроение, химическая промышленность, нефтехимия, металлургия и производство строительных материалов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления АО «Банк развития Казахстана» Болат Жамишев

При этом по итогам четырех месяцев текущего года БРК одобрено к финансированию 6 проектов на общую сумму займов 346 млрд тенге, среди которых такие значимые проекты, как модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ, а также реконструкция пассажирского терминала международного аэропорта Астана.

Кроме того, на этапе банковской экспертизы находятся 2 проекта в таких отраслях как пищевая промышленность (производство продуктов питания) и нефтепереработка.



