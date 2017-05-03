Ученые раскрыли связь между раком мозга и сахаром

Низкая концентрация сахара в крови и тканях мозга оказалась статистически связана с высокой вероятностью развития глиомы — злокачественной опухоли нервной ткани, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. Об этом пишет РИА Новости.

"Диабет и высокий уровень глюкозы в крови увеличивают вероятность развития рака сразу в нескольких органах и тканях, таких как прямая кишка, молочные железы и мочевой пузырь. В данном случае опухоли чаще возникают в мозге у людей, у которых наблюдается нормальный уровень сахара, чем у диабетиков и людей с высокой долей глюкозы в крови", — рассказывает Джудит Шварцбаум (Judith Schwartzbaum) из университета штата Огайо в Коламбусе (США).

Глиома — один из самых распространенных типов рака головного или спинного мозга. Ее "родоначальниками" являются не нервные клетки, а так называемая глия — соединительная ткань мозга, защищающая нейроны от повреждений и инфекций и снабжающая их пищей. Как правило, подобные формы рака неизлечимы — фактически все носители глиомы умирают через год-два после обнаружения опухоли.

Сейчас у ученых нет согласия насчет того, по каким причинам развивается глиома и что этому способствует или мешает. Часть ученых связывает ее с диетой с низким содержанием витамина С и других антиоксидантов, а другие — с генетическими факторами и заражением цитомегаловирусом.

Шварцбаум и ее коллеги нашли еще один потенциальный фактор развития глиомы — недостаток сахара в крови. К такому выводу они пришли, изучив данные за почти 15 лет наблюдений за здоровьем порядка миллиона жителей Швеции и Австрии. Эти проекты, как отмечают ученые, были направлены на выявление связи неправильного питания и диабета с раком и другими тяжелыми болезнями.

Глиома и прочие формы рака мозга развиваются довольно редко — за время наблюдений их обнаружили у всего восьми сотен человек. Ученые сравнили диеты этих людей и попытались понять, что могло способствовать развитию рака. Результаты оказались крайне противоречивыми.

Как и ожидали ученые, высокий уровень сахара в крови непосредственно перед обнаружением рака оказался связан со значительной вероятностью развития глиомы. Но когда авторы статьи отмотали время на год назад, картина резко поменялась: участники проекта с высоким уровнем сахара и диабетом в будущем гораздо реже страдали от глиомы, чем шведы или австрийцы с нормальным или низким уровнем глюкозы в крови.

Ничего подобного не наблюдалось для других типов рака, что заставило Шварцбаум и ее коллег задуматься, как мог возникнуть подобный парадокс.

Эта странность, считает Шварцбаум, связана с главным движущим фактором диабета — изменениями в работе инсулина. Инсулин не только регулирует уровень сахара в крови, но и является мощнейшим гормоном роста. В мозге людей, страдающих от диабета или высокого уровня сахара, инсулина должно быть меньше, чем у здоровых людей, и это может замедлять рост опухоли и облегчать иммунной системе борьбу с глиомой на первых стадиях ее развития.

Когда опухоль успешно "окапывается" в мозге, она начинает потреблять большие количества питательных веществ и кислорода, что может объяснять, почему уровень сахара в крови участников наблюдений с уже имеющимся раком был выше.

Все это, по мнению Шварцбаум, следует учитывать при диагностике и борьбе с раком мозга и разрабатывать такие виды химиотерапии и предупреждения развития опухоли, которые мешали бы раковым клеткам получать сахар уже после формирования и не давали бы шансов на их появление в еще здоровом мозге.

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