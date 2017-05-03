В Казахстане частично изменят законодательство в сфере здравоохранения

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты палаты одобрили в первом чтении проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Как отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) законопроектом предусматриваются поправки в части изменения ставок и объектов исчисления отчислений и взносов, а также введение новых категорий плательщиков и лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство, вопросы организации работы Фонда социального медицинского страхования (ФОМС) и лекарственного обеспечения в системе ОСМС и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

«В связи с макроэкономической ситуацией в стране и с целью снижения нагрузки на работодателей Министерством национальной экономики РК было внесено предложение снизить размер ставки взносов государства и отчислений работодателей, зафиксировать ставку взносов индивидуальных предпринимателей и изменить объект отчисления для них с одной минимальной зарплаты до двух. Данное предложение было поддержано Правительством», - сообщил министр.

«Таким образом, взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, предлагается установить с 1 января 2018 года в размере 3,75%, отчисления работодателей с 1 июля 2017 года в размере 1%, а с 1 января 2018 года - 1,5%. Взносы самостоятельно занятого населения составят 5% от двух минимальных заработных плат», - подчеркнул Елжан Биртанов.

«С целью обеспечения принципа доступности медицинской помощи и всеобщего охвата предлагается расширить категории лиц, за которых взносы будет уплачивать государство. Это неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; неработающие оралманы; иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК; лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего технического и профессионального послесреднего высшего образования, а также послевузовского образования. Перечень плательщиков взносов в Фонд будет дополнен неактивным населением, в том числе самостоятельно занятыми, установленным законом РК о занятости населения; гражданами РК, выехавшими за пределы РК, за исключением выехавших на постоянное место жительства. Ставка взносов этих категорий лиц составит 5% от одной минимальной зарплаты», - перечислил министр.

Также он проинформировал, что в связи с введением системы ОСМС требуют урегулирования вопросы предоставления медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам специальных государственных органов и правоохранительных органов, а также получателям пенсионных выплат данной категории лиц и членам их семей, отдельным категориям госслужащих.

«Законопроектом также предлагается определить Фонд в качестве единого плательщика. В пакете ОСМС предусмотрено оказание экстренной стационарной помощи застрахованным. Предусмотрены поправки в целях усиления финансовой устойчивости фонда и сохранности его активов. Действующее законодательство РК в отношении иностранцев предусматривает равное положение иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК, с гражданами РК в вопросах социального и пенсионного обеспечения, в сфере образования», - сказал Елжан Биртанов.

Он сообщил, что с целью обеспечения единого эффективного подхода по закупу и оплате, обеспечения качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями предлагается разделить компетенцию по закупу и оплате расходов на лекарственное обеспечение, также определить единого поставщика фармацевтических услуг для ФОМС.

«В целом данный законопроект охватывает основные моменты, позволяющие обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, в том числе ОСМС. Его реализация предусматривает сокращение расходов республиканского бюджета, одобренного республиканской бюджетной комиссией», - резюмировал министр.

Напомним, проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» предполагает внесений изменений и дополнений в 6 Кодексов и 16 законов.