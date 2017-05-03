Путин – Эрдогану: "Не хотят твои работать"

Переговоры президентов России и Турции начались с заминки, поскольку турецкая делегация не смогла сразу определиться с местами, на которые сядут ее представители. Российский лидер, глядя на это, пошутил: "Не хотят работать".

Переговоры проходят в госрезиденции президента России "Бочаров ручей", пишет РИА Новости. В зал переговоров зашли лидеры двух стран и члены делегации, однако не всем сразу удалось занять свои места.Президент России предложил подождать и, обращаясь к турецкому коллеге, в шутку сказал: "Не хотят твои работать". Через несколько секунд переговоры начались.

В последний раз президенты встречались 10 марта в Кремле. Тогда Путин и Эрдоган отметили, что Россия и Турция вернулись на путь партнерского взаимодействия.

Отношения двух стран обострились после того, как в осенью 2015 года турецкие военные сбили в Сирии бомбардировщик Су-24. В июне 2016 года Эрдоган принес извинения в связи с инцидентом и страны запустили процесс поэтапного восстановления двусторонних связей.

Фото © РИА Новости . Алексей Никольский