Полицейские Костаная раскрыли Интернет-преступление

Около 300 тысяч тенге – такова общая сумма ущерба по делу о краже в Интернете. Эти данные озвучила сотрудница управления криминальной полиции ДВД Костанайской области подполковник Жанара Мугалова. Она сообщила, что операция «Контрафакт» проходила в регионе в период с 27 по 28 апреля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

За время проведения «Контрафакта» сотрудниками полиции раскрыто ранее совершенное преступление в поселке Победа Карабалыкского района. Еще 13 апреля жительница села попросила своего коллегу помочь ей по работе в Интернете. Мужчина согласился выполнить просьбу, однако увидел на компьютере несколько открытых закладок, где хранились логины и пароли для входа в «Интернет банкинг» потерпевшей.

Воспользовавшись доверием женщины, злоумышленник скопировал ее данные и позже перевел с ее счета 180 тысяч тенге себе на «Киви кошелек». Часть похищенных в интернете денег он перевел в счет погашения кредита, оставшуюся перевел на счет знакомой. Позже она сняла деньги ничего, не подразумевая, передала их подозреваемому. В знак благодарности он передал ей 30 тысяч тенге, назвав это премией.

Потерпевшая обнаружила пропажу денег и обратилась с заявлением в полицию 21 апреля. В ходе проведения специальных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и схему его проделанных махинаций в Интернете. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 части 2 УК РК «Кража».

Также за два дня проведения операции «Контрафакт» полицейские проверили места продажи DVD дисков. В городе Лисаковске пресечена деятельность мелкой торговой точки по продаже нелицензированных дисков. Всего изъято 17 подделок. В отношении владельца товара составлен административный протокол по статье 196 КоАП РК «Незаконная торговля товарами».

Аналогичный факт продажи несертифицированных дисков выявлен в городе Житикаре. Продавец контрафакта также понесет административную ответственность.

Подполковник полиции Жанара Мугалова рассказала, что каждый покупатель может самостоятельно определить, является ли диск контрафактом. Чаще всего на товаре отсутствует упаковка, не прописаны сведения о правообладателе производителе, нет информации о лицензии.