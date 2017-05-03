Нигматулин: Раньше в дорожную полицию по росту брали, а сейчас по длине руки

При обсуждении во втором чтении законопроекта РК «О внесении изменений в закон РК «О дорожном движении» на пленарном заседании Мажилиса Парламента спикер Палаты Нурлан Нигматулин отметил важность данных поправок, передает корреспондент Zakon.kz.

«Во всех комитетах прошло обсуждение (проекта закона РК «О внесении изменений в закон РК «О дорожном движении»). Все нормы, о которых говорили, они совместно с Министерством внутренних дел отработаны», - сказал он.

Как указал Н. Нигматулин, тема дорожного движения «очень чувствительная» для всех казахстанцев.

«Это тема очень чувствительная. Все мы являемся участниками дорожного движения», - напомнил он.

При этом спикер Мажилиса отметил, что специалистов в дорожном движении «особенно много».

«У нас специалистов много в трех областях - это в футболе, политике и в дорожном движении, поэтому от этого никуда не уйти. Взгляните хотя бы, какая полемика сейчас идет в отношении внедренного новшества, когда убрали жезлы. Недавно в сенате это обсуждали», - пошутил он.

«По этому поводу сейчас говорят: раньше в дорожную полицию по росту брали, а сейчас по длине руки, чтобы на перекрестках видно было. Все остальные нормы у нас, по-моему, обсуждены и нет вопросов», - добавил Н. Нигматулин.

В заключении профильного комитета Мажилиса сообщается, что этот законопроект разработан группой депутатов.

Документом предлагается исключить норму о запрете пассажирам покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения, а также норму, запрещающую водителям стоянку на дорогах и улицах населенных пунктов, кроме специально отведенных для этого мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками и указателями, ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры. Норму о стоянках предложено исключить, так как она уже предусмотрена законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кардинального улучшений условий для предпринимательской деятельности в РК».

В ходе обсуждения внесены поправки, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

В частности, уточнена норма о выезде на полосу встречного движения при развороте или повороте. Установлен единый срок лишения права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. В целях безопасности дорожного движения, а также сохранения жизни и здоровья граждан вносятся поправки, устанавливающие новые обязанности пешеходов.

Кроме того, предлагается снизить размер административного штрафа за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Уточнен ряд понятий, применяемых в законе «О дорожном движении». Нанесенные на кузов транспортного средства аэрографические трехмерные рисунки не будут являться основанием для запрета на его эксплуатацию. Уточнено понятие специальных мероприятий применительно к статье, устанавливающей основания остановки транспортного средства.

Предлагается установить норму о праве водителя проводить фото- и видеосъемку в случае, если транспортное средство остановлено должностном лицом, обладающим правом проверки документов водителя. Предложено исключить запрет на перевозку пассажиров в ночное время (с 23 часов до 6 часов утра) посредством нерегулярных перевозок автобусами и микроавтобусами. Предлагается увеличить государственную пошлину за выдачу государственных регистрационных знаков с определенным сочетанием цифр либо цифр и букв.

Также депутаты внесли поправки, в соответствии с которыми право управления транспортным средством, утраченное в связи с истечением установленного срока действия водительского удостоверения, восстанавливается при условии прохождения повторного медицинского осмотра и без обязательной сдачи экзамена для проверки знаний правил дорожного движения.

По данным комитета, внесены поправки редакционного и уточняющего характера, а также поправки по юридической технике с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие с иными законодательными актами РК.

Мажилисмены в ходе пленарного заседания палаты одобрили данный законопроект во втором чтении, таким образом, проект закона направляется на рассмотрение в Сенат Парламента РК.

Ксения Давыдова