В Астане стартовал новый раунд переговоров по Сирии

В Астане в четвертый раз проходит международная встреча по Сирии, участие подтвердили все участники процесса.

К этому моменту в Астану прибыли в полном составе делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиция, а также высокие представители Иордании. Впервые участие во встрече принимает американская сторона на уровне помощника государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса.

Накануне переговоров представитель Госдепартамента США сообщил, что Соединенные Штаты обеспокоены отсутствием результатов на Астанинском процессе.

«США поддерживают любые дискуссии, которые могут привести к деэскалации насилия и позволят обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь для всех нуждающихся сирийцев. Однако мы обеспокоены тем, что Астанинский процесс пока не способствует достижению этих целей», — прокомментировал представитель госдепартамента в ответ на вопрос об отношении Вашингтона к участию группировки «Ахрар аш-Шам» в переговорах в Астане.

В свою очередь, руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков рассказал о том, каких результатов удалось достичь на предыдущих раундах.

«Цель проходящей встречи — закрепление прогресса, достигнутого в предыдущих трех раундах переговоров. Представители вооруженной оппозиции принимают активное участие в переговорах. Надо сказать, что Казахстан продолжит предоставлять площадку для проведения переговоров и оказывать необходимые благоприятные условия для участников. Если говорить о результатах, имеются такие достижения, как укрепление режима прекращения боевых действий, решение вопросов о примирившихся вопросах в Сирии. Также идет активная работа по разминированию», — отметил Жайнаков.

Накануне, 2 мая, в Астане состоялась встреча военных экспертов, в которой, по словам пресс-секретаря МИД РК, принимали участи эксперты от стран-гарантов, а также эксперты ООН, в том числе директор службы, связанной с разминированием.

Ожидается, что новый раунд переговоров начнется в 12:00 по времени Астаны.

Переговоры по Сирии в столице Казахстана ранее прошли в три этапа — 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Главным вопросом встреч являлось мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством Сирийской Арабской Республики и представителями оппозиции.