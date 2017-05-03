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В Атырауской области женщина родила ребенка прямо в машине

3 мая 2017, 20:00

Процесс, по-видимому, запечатлели очевидцы происходящего, наблюдавшие из здания напротив.

Преждевременные роды начались в машине у роддома у жительницы села Аккистогай Жылыойского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Видео родов в машине было опубликовано в автомобильном сообществе zello_atyrau. Процесс, по-видимому, запечатлели очевидцы происходящего, наблюдавшие из здания напротив.

Судя по видео, которое уже успело набрать 14,5 тысяч просмотров, действия происходили поздним вечером у родильного дома города Кульсары, куда беременная приехала на такси.

Как прокомментировали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в областном акимате, действия происходили 29 апреля в 20.50 у роддома города Кульсары. У 26-летней беременной жительницы села Аккистогай начались преждевременные роды. К родильному дому районного центра ее привез на машине такси муж. Однако, роды начались прямо на подъезде к медучреждению. На помощь пришел персонал больницы, которые на носилках перенесли маму и уже родившегося ребенка внутрь.

В настоящее время состояние женщины и малыша стабильное. Как выяснилось, в машине родился здоровый мальчик весом 3240 гр. Это третий ребенок в семье.


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