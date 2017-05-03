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Интерпол подтвердил снятие Януковича с розыска

3 мая 2017, 20:14

Об этом сообщил адвокат экс-президента.

Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил в среду его адвокат Юрий Кирасир. Об этом пишет РИА Новости.

Он опубликовал в Facebook копию ответа Интерпола на запрос адвокатской компании, представляющей интересы Януковича, в котором говорится, что в отношении экс-президента в базе данных организации отсутствует так называемая "красная карточка".

"Тем самым, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении Виктора Януковича носят политически мотивированный характер", — написал адвокат.

Он добавил, что Интерпол также проинформировал адвокатов о своем решении удалить из своей базы данных всю информацию о сыне Януковича Александре, на розыске которого также настаивала Украина, однако решение по нему принято не было.

Фото © РИА Новости . Сергей Пивоваров


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