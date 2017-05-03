На границе Казахстана с Челябинской областью задержан КамАЗ марихуаны

Целый грузовик «травки», едущий из Казахстана в Челябинскую область, был остановлен 1 мая на пропускном пункте «Мариинский». Об этом информационному агентству Уралпресс сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

В кузове обнаружили 15 мешков с растительным содержимым – предположительно, марихуаной. Общий вес находки составил более 170 килограммов.

Контрабанду крупной партии наркотика удалось предотвратить благодаря совместным действиям пограничников и сотрудников ФСБ. Изъятое в ходе досмотра вещество отправлено на экспертизу.

Информация о задержанных и подозреваемых пока не разглашается в интересах следствия.