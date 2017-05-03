В Актау люди застряли на колесе обозрения

В парке «Акбота» сегодня, 3 мая, несколько жителей Актау на полчаса стали «пленниками» колеса обозрения. Специалисты, обслуживающие аттракцион, говорят, что он сломался из-за сбоя в работе оборудования. Об этом пишет региональное издание "Лада".

Посетители аттракциона «Колесо обозрения» говорят: они почти полчаса провели на 8-метровой высоте. По словам очевидцев, в момент сбоя в работе оборудования заняты были всего несколько кабинок.

- Переходили с мужем дорогу в парк «Акбота». Думали, прокатиться бы на «Чертовом колесе». Только подошли, узнали, что там люди застряли и висят уже около получаса. Было занято три или четыре кабинки. Это было в 16.55, - рассказала Ирина, жительница Актау.

- Живу неподалёку, увидела, что люди застряли на колесе обозрения. Провисели, наверное, минут 40. Скорой помощи или пожарных не видела, - рассказала жительница Актау.

Специалисты, обслуживающие колесо обозрения, сообщили, что аттракцион остановился из-за сбоя в работе электрощитового оборудования.

- Автомат выбило, прекратилась подача электричества. Связались с АУЭС, ждём электрика. Пострадавших нет, занято было всего две кабинки. Сняли их быстро, за 15-20 минут. Вручную прокрутили механизм и спустили кабинки, чтобы люди смогли выбраться, - рассказали специалисты.





Владелец аттракциона, предприниматель Булат Есеналиев, рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал.

- Сбой в работе аттракциона произошел из-за того, что при укладывании брусчатки повредили кабель, идущий к двигателю. Сейчас электрик поменяет кабель и все будет работать. На аттракционе в этот момент находились всего четыре человека. Никто из них не пострадал. Всех спустили на землю, - говорит предприниматель.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что к ним за помощью никто не обращался.

- В травматологический пункт Мангистауской областной больницы (МОБ) пострадавшие в результате происшествия на колесе обозрения не поступали, - говорит Аймет Мухаметов, заместитель директора МОБ по лечебной работе.

Напомним, колесо обозрения запустили 1 мая.

В июне 2016 года власти Актау сообщили о планах установить в парке «Акбота» колесо обозрения, батуты и другие детские аттракционы.

Владелец колеса обозрения планировал запустить аттракцион 15 октября 2016 года, но в связи с задержкой специалистов из Украины дату открытия пришлось перенести.

Запуск аттракциона назначили на 16 декабря. Первые два часа работы аттракциона в день открытия планировали сделать бесплатными.

Однако из-за холодной погоды в Актау дату открытия колеса обозрения перенесли.

Иллюминацию на колесе обозрения в Актау включали в тестовом режиме 13 апреля.