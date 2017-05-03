Двое жителей Лисаковска до смерти замучили молодого парня

В январе этого года Александр Сарин и Геннадий Кудинов, согласно версии обвинения, почти сутки издевались над 23-летним знакомым, сообщает корреспондент Alau.kz. После долгого избиения руками, ногами и даже 24-килограммовой гирей, в ход пошли ножи, и от полученных ранений и травм парень скончался в квартире, ставшей для него комнатой пыток.

О последствиях того, что происходило в одной из квартир Лисаковска в течение 16-17-ого января 2017-ого года, в специализированном суде по уголовным делам Костанайской области рассказала привлечённая в качестве свидетеля Галина Агаршева. Полицейские пригласили её в качестве понятой для осмотра жилья соседей сверху. На полу в спальне Галина увидела лежащего молодого человека.

«Он раздет был. На нём сверху ничего не было, ранки все было видно. И на голове у него были ранки, и на животе, и на ладошках резанные», — рассказала в суде свидетель.

Раны на теле 23-летнего Владимира Нечепуренко появились, согласно тексту обвинения, благодаря Геннадию Кудинову, к которому он приехал в гости из Садчиковки за два дня до рассматриваемых событий. Парни выпивали вместе с младшей 16-летней сестрой Кудинова и несколькими его друзьями, среди которых был и Александр Сарин.





Вечером следующего дня, будучи нетрезвым, хозяин избил гостя, за то, что тот присел на стол, дал ему указание нарисовать эскиз для будущей татуировки, и ушёл за спиртным.

То, что за время его отсутствия указание не было выполнено, явилось поводом для очередного избиения в спальне. Кроме того, что Кудинов и Сарин избили Нечепуренко, они несколько раз сбросили на него, лежащего на диване, 24-килограммовую гирю, повредив печень и почку.

Пострадавшего оставили лежать в комнате, но в 11 часов следующего дня, не протрезвев, разбудили его, дали выпить, и после вновь продолжили издевательства.

Избиение, как сказано в тексте обвинения, продолжались в течение всего дня. Кудинов и Сарин оттащили беспомощного Нечепуренко в ванную, и для дальнейших издевательств уже вооружились. Нечепуренко были нанесены множественные колото-резанные раны, один из ударов ножом пробил лёгкое. Табурет также был разбит об него.

Кроме того, Сарин поглумился над Владимиром, пытался вырвать ему зуб плоскогубцами и в завершении поднял его и бросил лицом на пол.

Смерть потерпевшего, согласно заключению судмедэкспертов, наступила в результате длительного причинения вреда здоровью. Каждая из нанесенных ему травм являлась опасной для жизни, а их, в общем, было больше десяти.

Подсудимым предъявлены обвинения в совершении убийства человека, находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц и с особой жестокостью. Степень их виновности должен выяснить суд присяжных, об участии которых и ходатайствовали Кудинов и Сарин.