Брэд Питт дал первое интервью после развода с Джоли

По словам Питта, последние шесть месяцев были «хаотичными». Джоли подала на развод после инцидента с участием Питта и их старшего сына Мэддокса на борту самолета. Затем начались громкие заявления в прессе, но в итоге к настоящему времени бракоразводный процесс оформляется без шума в СМИ.

Как сообщил Питт, он отказался почти от всех вредных привычек, когда завел семью, но в последний год «слишком много пил», и «это просто стало проблемой». Теперь артист ведет здоровый образ жизни, заменив спиртное на клюквенный сок и газированную воду.

Питт также рассказал о своем увлечении скульптурой: «Я делаю все. Я работаю с глиной, гипсом, арматурной сталью, деревом. Просто пытаюсь изучить материалы. Знаете, я удивляю себя. Но это очень, очень одинокое занятие. Там много ручного труда, что прямо сейчас для меня хорошо», — отметил актер.

Кроме того, Питт отметил, что первое место в его жизни занимает семья. «Люди на смертном одре не говорят о том, что они получили или какой премии были удостоены. Они говорят о своих любимых или о своих сожалениях», — пояснил актер. Он добавил, что ему нужно еще больше заниматься своими детьми.

Фото: Reuters, источник: tut.by