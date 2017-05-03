Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Брэд Питт дал первое интервью после развода с Джоли

3 мая 2017, 21:35

Голливудский актер Брэд Питт дал первое интервью после расставания с актрисой Анджелиной Джоли. С артистом побеседовал журнал GQ.

По словам Питта, последние шесть месяцев были «хаотичными». Джоли подала на развод после инцидента с участием Питта и их старшего сына Мэддокса на борту самолета. Затем начались громкие заявления в прессе, но в итоге к настоящему времени бракоразводный процесс оформляется без шума в СМИ.

Как сообщил Питт, он отказался почти от всех вредных привычек, когда завел семью, но в последний год «слишком много пил», и «это просто стало проблемой». Теперь артист ведет здоровый образ жизни, заменив спиртное на клюквенный сок и газированную воду.

Питт также рассказал о своем увлечении скульптурой: «Я делаю все. Я работаю с глиной, гипсом, арматурной сталью, деревом. Просто пытаюсь изучить материалы. Знаете, я удивляю себя. Но это очень, очень одинокое занятие. Там много ручного труда, что прямо сейчас для меня хорошо», — отметил актер.

Кроме того, Питт отметил, что первое место в его жизни занимает семья. «Люди на смертном одре не говорят о том, что они получили или какой премии были удостоены. Они говорят о своих любимых или о своих сожалениях», — пояснил актер. Он добавил, что ему нужно еще больше заниматься своими детьми.

Фото: Reuters, источник: tut.by


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...