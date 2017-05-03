Казахстанец трижды за 2 минуты раунда отправил соперника в нокдаун

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул вышел в полуфинал чемпионата Азии, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником в четвертьфинале был сирийский боксер Абдул Моуен Аззиз. Аманкул уже на первых минутах принялся "уничтожать" соперника и в итоге трижды за две минуты отправил его в нокдаун. После этого рефери решил не продолжать поединок.

Стоит отметить, что казахстанский боксер отметился нокдауном и в своем первом поединке на ЧА-2017, отправив в него китайца Юн Хан Вена.

Ранее в полуфинал ЧА-2017 пробились Кайрат Ералиев (56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). А Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Адилет Курметов (до 60 килограммов) завершили борьбу за медали на стадии четвертьфиналов.