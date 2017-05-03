Названа предварительная версия гибели 15-летнего школьника в Кокшетау

Кокшетау потрясла смерть 15-летнего школьника. Трагедия произошла на уроке физкультуры на глазах у педагогов и детей. Мальчику внезапно стало плохо, и спасти его не удалось. При этом все вокруг заверяют, что у подростка было отменное здоровье, передает телеканал КТК.

В школе сейчас никто и не припомнит, чтобы Дамир Сагадиев пропускал школу по болезни. Он исправно ходил на уроки, хорошо учился, особенно по математике, и увлекался спортом. Что произошло вчера на уроке физкультуры, никто понять не может. Подросток, который отличался отменным здоровьем, после обычной разминки стал сам на себя не похож.

Геннадий Соболев, учитель физкультуры:

- У мальчика нарушилась координация движения, Антон Юрьевич находился рядом. И не доходя до входной двери, он его схватил за туловище, в этот момент оглянулся я, что случилось, и мы начали оказывать первую медицинскую помощь.

Очевидцы говорят, что Дамир потерял сознание, а изо рта пошла пена. На помощь двум педагогам пришла школьная медсестра. Сразу же вызвали скорую. После этого перепуганные учителя передали умирающего ребенка врачам.

Гульнар Абдыкасымова, директор школы № 2:

- Скорая приехала минут через десять-одиннадцать, за это время мы трижды позвонили. Второй раз был звонок, когда во второй раз позвонили, сказали: пусть оказывает помощь ваш медработник. Приехала первая реанимационная бригада, которая не была оснащена в полном объеме для реанимационных действий, и затем был вызван ими же реанимационный автомобиль.

В управлении здравоохранения уверяют, что машины скорой помощи оснащены всем необходимым, а бригада, которая прибыла на выезд, считается одной из лучших. В остальном уже разбирается специальная комиссия.

Александр Высоцкий, главврач станции скорой медицинской помощи:

- Доказывать я никому ничего не должен, вот. Это очень резонансный случай, да. Сейчас идет проверка, по результатам этой проверки вам все будет сообщено.

В школе говорят, что мальчика в сопровождении родителей и учителя забрала скорая, и он умер уже по дороге в больнице. Но медики уверяют, что смерть была мгновенной.

Бибигуль Иманкулова, зам. начальника управления здравоохранения Акмолинской области:

- Ребенок, получается, как бы сразу упал, у него по приезду скорой помощи ни давления уже не было, ни пульсации не было, ни сердечных сокращений. То есть смерть наступила мгновенно.

Впрочем, в трагедии еще разбираются. Но все говорят, что восьмиклассник в этот день ни на что не жаловался. По предварительной версии, причиной смерти 15-летнего подростка стал оторвавшийся тромб.