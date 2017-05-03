Виновному в ДТП на трассе Астана – Боровое вынесен приговор

В результате ДТП погибли четыре человека - три женщины и мужчина, пытавшийся их спасти.

В Акмолинской области вынесен приговор по громкому ДТП, в котором погибли три женщины и ставший народным героем Кумарбек Жакетай, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на приговор суда.

Авария произошла 4 декабря 2016 года в Бурабайском районе на трассе Астана — Боровое. Водитель автобуса марки Van Hool, житель Астаны Низам Мехтиев, совершил наезд на стоявший автомобиль Nissan Cefiro, в котором находились три женщины. В результате удара они скончались, погиб и 50-летний Кумарбек Жакетай, который пытался спасти пассажиров. Чудом удалось извлечь из салона трехлетнего мальчика.

По заключению судебной экспертизы автобус ехал со скоростью 78,1 километр в час, тогда как безопасная по условиям видимости скорость движения составляла 18,3. Тем самым водитель автобуса грубо нарушил требования правил дорожного движения РК.

Обвиняемый Мехтиев заключил с надзорным ведомством процессуальное соглашение о признании вины. По сделке Мехтиев согласился на предложенное прокуратурой наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с лишением права управления транспортом на пять лет. Потерпевшие с процессуальным соглашением согласились и возражений у них не было.

Приговором Бурабайского райсуда 40-летний Низам Мехтиев признан виновным в совершении преступления, по статье 345 частью 4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с лишением права управления транспортным средством на пять лет. В отношении Мехтиева установлен пробационный контроль. Премию "Храброе сердце" в рамках национальной премии "Народный любимец" посмертно получили родные Кумарбека Жакетая, пожертвовавшего жизнью на трассе Астана-Щучинск.

Фото © Sputnik / Илья Питалев