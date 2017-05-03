Раскрыты личности семи шпионов британской контрразведки

По одной из версий, именно Максвелл Найт послужил прообразом персонажа «М» (глава британской секретной службы MI6) из книг и фильмов о Джеймсе Бонде.

Историк Генри Хемминг (Henry Hemming) выпустил биографию разведчика из MI5 (британская контрразведка) Максвелла Найта (Maxwell Knight). В книге «M: Максвелл Найт, величайший шпион MI5» Хемминг раскрыл личности семи шпионов, которые работали в межвоенный период и информация о которых засекречена, пишет Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

«Это была совершенно неожиданная находка, — рассказал Хемминг. — Я даже не планировал выяснять эту информацию, но когда я начал просматривать файлы и составлять картинку того, кем были шпионы, работающие под управлением Найта, я понял, что с помощью небольшого расследования смогу узнать их имена».

Хотя Хемминг и признает, что доподлинно его информация может подтвердиться лишь в секретных документах MI5, он все равно уверен на «99,9 процента», что ему удалось рассекретить шпионов. При этом никто из подчиненных Найта не проходил специальной подготовки.

Историк отмечает, что одним из самых главных достижений Найта было внедрение в отряд женщин-шпионов, хотя руководство MI5 выступало против данной инициативы. По данным Хемминга, в отряде Найта были домохозяйка Кэтлин Тэш (Kathleen Tesch), адвокат Вивиан Хэнкок-Нунн (Vivian Hancock-Nunn), машинистка Ольга Грей (Olga Gray) и Мона Маунд (Mona Maund). О роде деятельности последней не сообщается.

Также в отряде были сотрудник банка Эрик Робертс (Eric Roberts), управляющий книжным магазином Грэм Поллард (Graham Pollard) и госслужащий Джимми Диксон (Jimmy Dickson).

По одной из версий, именно Максвелл Найт послужил прообразом персонажа «М» (глава британской секретной службы MI6) из книг и фильмов о Джеймсе Бонде.

Фото: Surrey Heath Museum