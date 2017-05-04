Восемь казахстанцев прошли в полуфинал чемпионата Азии по боксу

В Ташкенте продолжаются бои на континентальном первенстве, где также разыгрывают лицензии на чемпионат мира, который пройдёт этой осенью в Германии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Из 10 казахстанских спортсменов на стадии четвертьфиналов выбыли двое: Жомарт Ержан (49) в напряжённом и изматывающем поединке уступил первому в рейтинге, хозяину ринга и олимпийскому чемпиону Хасанбою Дусматову. Впрочем, у Ержана ещё есть шанс поехать в Гамбург – заработать путёвку он сможет в дополнительных боях в Ташкенте.

Бой Адилета Курметова (60) с монгольским спортсменом, также первым в рейтинге Отгондалаем Доржнямбуу, к сожалению, закончился в первом раунде – у Курметова была рассечена бровь и врач запретил ему продолжать поединок.

В утренней сессии Кайрат Ералиев (56) одолел противника из Японии, а Василий Левит – молодого узбекского спортсмена Санжара Турсунова.

Бекдаулет Ибрагимов (64) в четвертьфинале блестяще одержал победу над Душаном Сапарамаду из Шри-Ланки и теперь готовится к полуфиналу с узбекским спортсменом Икболджоном Холдаровым. «Он старается работать на дистанции. Но я вполне могу его перехитрить на ринге. Завтра – день отдыха. Будет время подготовиться», - сказал Ибрагимов в микст-зоне.

Абильхан Аманкул (75) сегодня обошёл сирийца Абдула Аззиза, в полуфинале его также ждёт встреча с боксёром из Узбекистана – Исраилом Мадримовым.

Спортивная фортуна сведёт на ринге в полуфинале ещё одну пару противников из Казахстана и Узбекистана – Азамата Исакулова (52) и Жасурбека Латипова.

Аблайхан Жусупов (69) одержал верх над сильным и опасным соперником – китайцем Лю Веем, который многим известен как член команды «China Dragons» и на ринге WSB в своё время встречался с Данияром Елеусиновым. Аблайхан готовится к полуфиналу с монгольским боксёром Тувшинбаатом Бьямбой.

И, наконец, супертяж Камшибек Конкабаев в своей уверенной манере победил индийца Сатиша Кумара 5:0 и стал восьмым на сегодня казахстанцем, завоевавшим путёвку в Гамбург на первенство мира. В полуфинале его визави будет сириец Хуссейн Яшаиш.