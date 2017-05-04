За мошенничество бывший полицейский в Уральске лишен звания

В Уральском городском суде огласили приговор по факту мошенничества, совершенного должностным лицом, передает МИА «Казинформ».

«Н. Гинаятов, занимая должность заместителя руководителя следственного отдела УВД города Уральск ДВД по ЗКО, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием получил за оказание помощи в положительном решении по уголовному делу по факту угона автомобиля группой лиц сумму в размере 2 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по ст. 190 ч.3 п. 1, 2т. (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения), ему назначено 3 года лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизенным лишением занимать должности в правоохранительных органах.

Согласно ст. 4 п.2 Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием независимости Республики Казахстан» от 13 декабря 2016 года неотбытая часть наказания сокращена на ¼ часть, и окончательно назначено 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, Н. Гинаятов лишен специального звания «майор полиции» При назначении наказания судом учитывалось, что он ранее не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, признал вину. Приговор не вступил в законную силу.