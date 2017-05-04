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Шварценеггер испортил фотосессию туристам у Эйфелевой башни

4 мая 2017, 00:56

«Спасибо туристам у Эйфелевой башни за то, что позволили мне испортить их фото», — подписал он снимки.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер прокатился по центру Парижа на велосипеде и попал на фотографии прогуливавшихся у Эйфелевой башни туристов. Артист опубликовал в Instagram кадр, на котором видно, как он преграждает дорогу фотографу, снимающему группу.

«Спасибо туристам у Эйфелевой башни за то, что позволили мне испортить их фото», — подписал он снимки.

Один из очевидцев, путешествовавший в составе тайской группы, сообщил «Би-би-си», что поначалу туристы не узнали «терминатора». Он был в куртке и шортах, белых носках и в темных солнцезащитных очках. Туристы поняли, что перед ними звезда, только когда гид закричал «Арнольд!»

Шварценеггер катался по французской столице в окружении телохранителей, однако это не помешало ему фотографироваться с туристами. Некоторым из них удалось сделать совместное фото с актером.

В конце сентября 2016 года фотограф, снимавший молодоженов в Центральном парке Нью-Йорка, рассказал, как к фотосессии внезапно подключился актер Том Хэнкс, вышедший на пробежку. Увидев пару, он начал двигаться в их направлении. Фотограф ждал, когда незнакомец выйдет из кадра. Однако Хэнкс подошел к молодоженам, снял бейсболку и представился.

Фото: @schwarzenegger, источник - лента.ру



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