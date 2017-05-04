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В Иране в угольной шахте при взрыве погиб 21 человек

4 мая 2017, 01:57

Под завалами находятся по меньшей мере 90 человек.

Число погибших в результате взрыва в угольной шахте в иранской провинции Голестан достигло 21 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тела двух рабочих из-под завалов в угольной шахте, где произошел взрыв.

Взрыв в угольной шахте произошел в среду днем неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. Ранее глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек. Он также добавил, что в больницы были доставлены 28 пострадавших.

"Тела 21 рабочего, погибшего при взрыве, извлечены из шахты… На данный момент 69 пострадавших", — заявил агентству Tasnim представитель администрации провинции.

Фото © РИА Новости . Андрей Стенин


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