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В четверг казахстанцев ждет солнечная погода

4 мая 2017, 06:00

Местами ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе и севере республики местами пройдут дожди, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской областях ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с, в Жамбылской области порывы 23 м/с с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы +18, ясно.

В Астане +22, преимущественно облачно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: GoodFon


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