В четверг казахстанцев ждет солнечная погода
4 мая 2017, 06:00
Местами ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей.
На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе и севере республики местами пройдут дожди, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей.
В Северо-Казахстанской области ожидается ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Жамбылской, Кызылординской областях ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с, в Жамбылской области порывы 23 м/с с пыльной бурей.
В Южно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы +18, ясно.
В Астане +22, преимущественно облачно.
Полный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: GoodFon
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