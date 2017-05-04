Дубль Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Монако"

Французский "Монако" на своем поле проиграл итальянскому "Ювентусу" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.





Игра проходила на стадионе "Луи II" в ночь с 3 на 4 мая и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.





В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин. Аргентинский форвард "Ювентуса" отличился на 29-й и 59-й минутах. В обоих случаях ассистировал ему бразильский защитник Дани Алвес.





Ответная встреча между "Ювентусом" и "Монако" пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Турине и начнется в 00:45 по времени Астаны.





"Монако" - "Ювентус" 0:2 (0:1)

Голы: Игуаин 29, 59

Предупреждения: Бонуччи 21, Фабиньо 37, Маркизио 58, Кьеллини 69.

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабиньо, Жемерсон, Бакайоко (Моутинью 67), Бернарду Силва (Туре 81), Лемар (Жермен 67), Дирар, Мбаппе, Фалькао.

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бардзальи, Пьянич (Лемина 89), Маркизио (Ринкон 81), Дани Алвес, Манджукич, Игуаин (Куадрадо 77), Дибала.

Судьи: главный - Матеу Лаос, ассистенты - Хавьер Агиляр, Пау Себриан (все - Испания).

3 мая. Монако. Стадион "Луи II".













Фото: Reuters







