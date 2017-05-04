Тела ещё двух погибших нашли под оползнем в Кыргызстане
4 мая 2017, 06:42
Всего на сегодняшний день обнаружены тела 7 человек, из них 5 - дети.
Спасатели нашли тела еще двух погибших в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области Кыргызстана, сообщает kabar.kg со ссылкой на пресс-служба МЧС КР.
«Спасатели обнаружили тела двух девочек 2003 и 2007 годов рождения», - отметили в МЧС.
Оползень в селе Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека. Почти половина из них дети.
Всего на сегодняшний день обнаружены тела 7 человек, из них 5 - дети.
Фото: kabar.kg
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