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Тела ещё двух погибших нашли под оползнем в Кыргызстане

4 мая 2017, 06:42

Всего на сегодняшний день обнаружены тела 7 человек, из них 5 - дети.

Спасатели нашли тела еще двух погибших в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области Кыргызстана, сообщает kabar.kg со ссылкой на пресс-служба МЧС КР.

«Спасатели обнаружили тела двух девочек 2003 и 2007 годов рождения», - отметили в МЧС.

Оползень в селе Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека. Почти половина из них дети.

Всего на сегодняшний день обнаружены тела 7 человек, из них 5 - дети.

Фото: kabar.kg

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