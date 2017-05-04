Тела ещё двух погибших нашли под оползнем в Кыргызстане

Всего на сегодняшний день обнаружены тела 7 человек, из них 5 - дети.

Спасатели нашли тела еще двух погибших в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области Кыргызстана, сообщает kabar.kg с о ссылкой на пресс-служба МЧС КР.





«Спасатели обнаружили тела двух девочек 2003 и 2007 годов рождения», - отметили в МЧС.





Оползень в селе Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека. Почти половина из них дети.





Всего на сегодняшний день обнаружены тела 7 человек, из них 5 - дети.



