Скарлетт Йоханссон пригласила своего 72-летнего двойника в бар

В начале этой недели Интернет буквально сошёл с ума после того, как один из пользователей сайта Reddit.com выложил фото своей бабушки по имени Джеральдин, которой сейчас 72 года, когда она была молодой. И эта самая женщина на фото выглядит словно зеркальное отражение Скарлетт Йоханссон.

По иронии судьбы это фото увидела сама актриса. Удивлённая таким совпадением, она решила разобраться и выложила видео на "Ютуб", в котором она приглашает Джеральдин в бар, чтобы выпить с ней и увидеть "её пьяное лицо". Кроме того, актриса пригласила её на премьеру своего фильма "Тряхни телом" и сказала, чтобы бабуля не беспокоилась о деньгах: Скарлетт возьмёт на себя все расходы.









До истории с Джеральдин у Йоханссон не было "живых" двойников, только робот по имени ScarJo. Его сконструировал 41-летний житель Гонконга Рикки Ма, который является ярым поклонником актрисы. Он понял, что возможность встречи с кумиром равна нулю, поэтому решил создать её прототип собственными руками.



Фото: Неофициальный сайт



