По факту гибели 2-летнего мальчика в ЗКО возбуждено уголовное дело

По факту гибели 2-летнего Алдияра Амангельды в Бокейординском районе Западного Казахстана возбуждено уголовное дело. В смерти малыша родители обвиняют врачей, сообщает ТК Астана.





Всё началось с банальной простуды. В начале марта больного малыша осмотрел педиатр. Врач поставил диагноз - бронхит и назначил курс лечения в дневном стационаре местной больницы. Через неделю ребёнок заболел ветряной оспой, его стали лечить и от этого заболевания.





Малышу становилось всё хуже. Когда состояние стало критическим, мальчика отправили в Уральск, в областную инфекционную больницу.





"Они мне сказали, что это не ветрянка, не стоматит, у него шла аллергическая реакция на антибиотики, которые он до этого принимал. А наши врачи сделали ещё хуже. Системами разогнали всё это. Ещё ампициллин кололи, цеф3. Думали, что у него пневмония началась. 17 утром его уже не стало. Врач инфекционной больницы, которая нас приняла, сказала, если бы мы его доставили на 2 суток вперёд, то мы бы его откачали", - рассказала мама Алдияра Нургуль Тулеугалиева.





Синдром Лайелла - аллергическая реакция на антибиотики. Возможно, именно она стала причиной смерти малыша. Точные причины установит следствие, но нарушения со стороны врачей уже выявлены.





"Да лекарства получал, но от бронхита лечили врачи, от ветряной оспы тоже лечили, но конкретно сказать, что повлияло на развитие токсического эпидермального некролиза, этого никто не знает, это трудно диагностировать даже врачам областного уровня, а районные врачи, откуда знают? Мы со стороны врачей нарушения выявили организационного характера, 3 раза дома обслуживали вызов, но третий надо было отправить в стационар, госпитализировать, а они дома оставили", - сообщила руководитель отдела Департамента охраны общественного здоровья ЗКО Гуляйым Кажимова.











