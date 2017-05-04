Мужчина, напавший на полицейского в Алматы, угрожал им акиматовской «ксивой»

До того, как мужчину завели в кабинет нарколога, задержанный не стесняясь в выражениях, продолжал сыпать оскорбления и угрозы в адрес полицейских.

Пьяный кураж по дорогам Алматы может закончиться тюремным сроком на два года для правонарушителя, который после ДТП изрядно потрепал нервы сотрудникам полиции, сообщает корреспондент patrul.kz.





Автомобиль марки Toyota патрульный экипаж Алмалинского района заметил по улице Жарокова около шести утра. Машина, виляя из стороны в сторону, двигалась в северном направлении. Требование полицейских остановится, водитель проигнорировал и ускорил движение. Тем не менее, оторваться от погони лихачу не удалось, его догнали через два светофора на пересечении с улицей Шевченко. Когда на спецмашине заблокировали ему движение, водитель японского седана, попытался скрыться, сдал назад и ударил ехавшую за ним Mitsubishi Montero .





Представившемуся сотруднику, владелец Toyota вместо документов на автомобиль и водительского удостоверения, пригрозил служебным, выданным управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акимата города Алматы на имя Алмата Шаймердена. Он угрожал физической расправой и даже обещал уволить инспекторов из рядов полиции. Поняв, что инспекторов чиновничьей «ксивой» не напугать нарушитель вышел из машины и напал на одного из сотрудников - ударив кулаком по лицу.



Разгоряченному парню, полицейским пришлось надеть наручники и только так обеспечить его доставку в наркодиспансер для медицинского освидетельствования. От прохождения экспертизы мужчина отказался.Разгоряченному парню, полицейским пришлось надеть наручники и только так обеспечить его доставку в наркодиспансер для медицинского освидетельствования. От прохождения экспертизы мужчина отказался.





В присутствии двух понятых факт отказа был запротоколирован и заверен подписью посторонних людей, приглашенных с улицы.



До того, как мужчину завели в кабинет нарколога, задержанный не стесняясь в выражениях, продолжал сыпать оскорбления и угрозы в адрес полицейских. Он также утверждал, что при любом исходе сможет решить вопрос в свою пользу и никакая экспертиза не покажет алкоголь в его крови.





Как выяснилось, в акимате города Алматы Алмат Шаймерден действительно работал. Сначала главным специалистом отдела государственных закупок управления природных ресурсов, а затем перешел в отдел твердо-бытовых отходов того же управления. Уволился по собственному желанию недавно, но привычки покозырять служебным положением и акиатовской «ксивой» похоже, сохранились надолго.

Впрочем, удостоверение, выданное 28 февраля 2014 года было действительно до 31 декабря 2016.



