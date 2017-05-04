В Пекине уровень загрязнения воздуха резко первысил безопасный показатель

Основную опасность для здоровья представляют частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона, которые создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), составляет 25 микрограммов на кубический метр.

Согласно данным министерства охраны окружающей среды КНР по данным на 9.05 по местному времени (4.05 мск), концентрация вредных частиц PM2.5 в среднем по Пекину составила 533 микрограмма на кубический метр.