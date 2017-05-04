Женщины в хиджабах устроили драку в торговом центре
4 мая 2017, 08:20
В записи под видео отмечается, что действие происходит в Саудовской Аравии.
В Сети появилось видео драки в торговом центре, передает Zakon.kz.
На кадрах женщины в хиджабах устроили потасовку на распродаже. В записи под видео отмечается, что действие происходит в Саудовской Аравии.
Также сообщает, что на распродаже предлагались за пять дирхам, а дихрам - валюта ОАЭ.
Фото: скриншот
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