Азиатская конфедерация бокса перепутала Левита с Дычко
4 мая 2017, 08:40
На чемпионат Азии-2017 он заявлен не был.
На официальной странице Азиатской конфедерации бокса (ASBC) в Facebook был опубликован странный результат одного из боев чемпионата Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.
«Казахстанец Иван Дычко победил узбекистанца Санжара Турсунова в весовой категории до 91 килограмма», — гласит пост ASBC в социальной сети.
Отметим, что на деле же в этом весе на чемпионате Азии-2017 от Казахстана выступает Василий Левит — он действительно одержал победу над Турсуновым и вышел в полуфинал.
Что касается другого казахстанского боксера — Ивана Дычко, то в феврале он объявил о переходе в профессионалы, однако до сих пор не подрался на профи-ринге. На чемпионат Азии-2017 он заявлен не был.
Фото: sports.kz
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