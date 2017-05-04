Азиатская конфедерация бокса перепутала Левита с Дычко

На чемпионат Азии-2017 он заявлен не был.

На официальной странице Азиатской конфедерации бокса (ASBC) в Facebook был опубликован странный результат одного из боев чемпионата Азии-2017, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.





«Казахстанец Иван Дычко победил узбекистанца Санжара Турсунова в весовой категории до 91 килограмма», — гласит пост ASBC в социальной сети.





Отметим, что на деле же в этом весе на чемпионате Азии-2017 от Казахстана выступает Василий Левит — он действительно одержал победу над Турсуновым и вышел в полуфинал.





Что касается другого казахстанского боксера — Ивана Дычко, то в феврале он объявил о переходе в профессионалы, однако до сих пор не подрался на профи-ринге. На чемпионат Азии-2017 он заявлен не был.



