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В Венесуэле юношу убили во время разгона оппозиции

4 мая 2017, 08:54

Смерть юноши произошла в момент, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.

Молодой человек в возрасте 17 лет был убит в среду в ходе разгона маршей оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает РИА Новости.

"Какое бессилие! Парень, у которого вся жизнь была впереди (убит). Он просто боролся за лучшее для своей страны. Мое сердце и сердце всей Венесуэлы — с его семьей", — написал эр муниципии Барута Херардо Блайд в своем микроблоге в Twitter.

Смерть юноши произошла в момент, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.
В то же время глава администрации муниципии Чакао Рамон Мучачо сообщил, что в среду в центры здоровья был доставлен 161 пациент, пострадавший от действий гвардейцев на акции протеста. Более 130 человек получили травмы, 17 – отравление газами, восемь – ранения дробью и двое – ожоги, отмечает портал Universal.

Акция оппозиции была направлена против решения президента Николаса Мадуро созвать национальное учредительное собрание для внесения изменений в основной закон страны. По последним данным, в ходе идущих с 4 апреля протестов в Венесуэле погибли более 30 человек.

Последние события вызвали негативную реакцию со стороны генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас, которая осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила Ортега Диас в интервью The Wall Street Journall.
Генпрокурор отметила, что в сложившейся в Венесуэле ситуации настало время для диалога и переговоров. "Это означает, что нужно добиться единственной вещи – решений, которые пойдут на благо страны", — сказала она.

Фото: AFP 2017 / Federico Parra

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