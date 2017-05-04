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Появилось видео обыска в доме жителя ЮКО, вымогавшего деньги у бизнесмена

4 мая 2017, 09:14

Оперативники обнаружили и изъяли 9 единиц огнестрельного, травматического и пневматического оружия.

Пресс-служба ДВД ЮКО предоставила оперативное видео задержания с поличным и обыска дома крупного предпринимателя из Сайрамского района, которого подозревают в вымогательстве миллиона долларов и хранении боевого оружия, передает TVK.

Напомним, полицейские задержали 54-летнего мужчину за вымогательство крупной суммы денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДВД ЮКО с поличным, при получении денег в сумме более 9 миллионов тенге у себя дома, задержали подозреваемого, 1963 г.р., жителя Сайрамского района.

При проведении обыска в доме задержанного оперативники обнаружили и изъяли 9 единиц огнестрельного, травматического и пневматического оружия, а также около тысячи патронов разного калибра.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по двум статьям УК РК: «Вымогательство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»,- говорится в официальном сообщении ДВД ЮКО.

Подозреваемый арестован на два месяца.



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