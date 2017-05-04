В десяти регионах Казахстана объем ипотеки уменьшился

В целом же за год к концу марта 2017 года объем ипотечных займов вырос на 127,3 (14,6%) млрд, из которых 56,6 млрд тенге пришлись на ЖССБ.

В региональном разрезе по приросту за январь-март 2017 года лидируют 2 мегаполиса.





В Астане ипотечный портфель банков увеличился на 8,7 млрд (4,2%), до 216,4 млрд тенге. Доля от РК выросла с 21,1% до 21,7%.





Банки Алматы увеличили объем ипотечных займов с начала года на 7,5 млрд (2,4%), до 314,6 млрд тенге. Доля от РК выросла на 0,3 п.п. до 31,5%.





Замыкает тройку лидеров Актюбинская область с приростом 1,3 млрд тенге, ипотечный портфель составил 51,3 млрд тенге. Доля от РК осталась без изменений - 5,1%.

ЗКО, ЮКО и Мангистауская области увеличили ипотечный портфель за три месяца в совокупности на 1,0 млрд тенге. Остальные регионы ушли в минус.