В Казахстане школьникам будут "дозировать" домашнее задание

Приказом МОН РК утверждены Методические рекомендации по организации и выполнению домашнего задания в школах республики.

24 апреля 2017 года приказом министра образования и науки РК Сагадиевым Е.К. за № 182 утверждены Методические рекомендации по организации и выполнению домашнего задания в школах республики. Основу данных рекомендаций составили результаты проекта АО ИАЦ, реализованного с апреля по декабрь прошлого года , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение профильного ведомства.





В течение полугода под руководством директора Департамента дошкольного и среднего образования МОН Жонтаевой Ж.А., руководителя управления Жакенова Т.Ж., главных экспертов Кемаловой А.А. и Кабатовой Б.А. рекомендации прошли всестороннее обсуждение со всеми подведомственными организациями, школами регионов и голосование через официальные вебсайты.





"Впервые в истории казахстанской школы на уровне профильного ведомства принят документ, содержащий методику дозирования домашнего задания школьников страны. Мы надеемся, что методические рекомендации станут действенным инструментом снижения учебной нагрузки школьников, повышения их мотивации к самостоятельной работе и, в целом, качества успеваемости", - говорится в сообщении.



