В Астане строители спасли 6-летнюю девочку от педофила
4 мая 2017, 09:25
Ранее судимый мужчина обманом увел ребенка на пустырь.
В Астане мужчина напал на маленькую девочку, передает Zakon.kz.
Видео с задержанным распространяется в соцсетях.
"Вот этот мужик сегодня возле нового вокзала среди камышей возле речки пытался изнасиловать ее, он уже сам был голый, девочку раздевал в это время пришли строители! Потом ждали полицию!", - сказано в описании к видео.
"По факту попытки совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, 2011 г.р., начато досудебное расследование по ст. 121 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый - 48-летний ранее судимый, задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны. Установлено, что задержанный обманом увел девочку из дома в мкр.Промышленный на пустырь. Рабочие, которые трудились недалеко от места происшествия заметили его и задержали", - сообщили детали произошедшего в пресс-службе ДВД Астаны.
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