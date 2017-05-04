В Астане строители спасли 6-летнюю девочку от педофила

В Астане мужчина напал на маленькую девочку





Видео с задержанным распространяется в соцсетях.





"Вот этот мужик сегодня возле нового вокзала среди камышей возле речки пытался изнасиловать ее, он уже сам был голый, девочку раздевал в это время пришли строители! Потом ждали полицию!", - сказано в описании к видео.













"По факту попытки совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, 2011 г.р., начато досудебное расследование по ст. 121 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый - 48-летний ранее судимый, задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны. Установлено, что задержанный обманом увел девочку из дома в мкр.Промышленный на пустырь. Рабочие, которые трудились недалеко от места происшествия заметили его и задержали", - сообщили детали произошедшего в пресс-службе ДВД Астаны.



